Le ministre de l'Agriculture séduit par les fermes régionales

De passage en Abitibi-Témiscamingue, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, se dit très impressionné par les fermes d'ici.

La passion des agriculteurs est présente, mais leurs connaissances en ont mis plein la vue au ministre.

« Il y en a qui en plus d'avoir le pouce vert ont bien installé leur ferme. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup de passion et beaucoup de vision. Ce sont des gens qui croient dans leurs capacités et qui sont mobilisés pour faire arriver ce dans quoi ils croient. C'est très stimulant. Les gens connaissent bien leur territoire et leur terre. Les gens sont connaissants de leur réalité et leurs projets sont conformes avec leur réalité. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture