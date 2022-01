Le N95 obligatoire sème l'incompréhension chez les travailleurs

Des employés du réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue sont plongés dans l'incompréhension la plus totale, entourant le port du masque N95 dans les centres hospitaliers. Dans les dernières semaines, la CNESST a rendu obligatoire son utilisation.

Pourtant, cette mesure n'est pas applicable depuis le début de la pandémie et cette volte-face sème la grogne chez certains membres du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT).

« On déplore beaucoup l'improvisation du gouvernement et de la CNESST qui disaient au départ que les masques de procédures étaient suffisants. Ensuite, ce sont les masques N95 [qu'on emploie] et on peut en mettre qui ne fit pas. Ce qui aurait dû être appliqué, c'est ce que la FIQ prônait depuis le début, c'est-à-dire d'avoir le principe de précaution. On aurait dû y aller avec la protection maximale avec nos travailleurs de la santé. »

- Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT