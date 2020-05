Le nombre d'accidents de travail en baisse régionalement

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend public son bilan pour 2019.

L'an passé, trois travailleurs ont perdu la vie régionalement soit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 2 167 citoyens se sont blessés au travail, une baisse de 95 accidents par rapport à 2018.

« Je pense qu'on peut voir une belle amélioration. On a peut-être un beau bilan en Abitibi-Témiscamingue, mais quand on regarde les chiffres provincialement, on constate une légère augmentation. Il y aura toujours du travail à faire. » -Yvon Grégoire, communicateur régional pour la CNESST

Toujours pour la dernière année, plus de 94 600 personnes ont subi un accident au boulot au Québec.

Par ailleurs, la CNESST rendra publics dans les prochains mois deux rapports d'enquête concernant des événements mortels survenus en 2019 en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

L'un d'eux concerne George He, cet homme de Brossard retrouvé sans vie sur un chemin forestier entre Amos et Matagami. George He venait de décrocher un contrat comme infirmier dans le village de la communauté crie de Nemaska.