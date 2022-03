Le nombre d'hospitalisations toujours en hausse

La flambée de cas de coronavirus se poursuit en Abitibi-Témiscamingue.

Le plus récent bilan régional fait état de quatre hospitalisations additionnelles et 108 nouvelles infections. Au total, 45 hospitalisations et 614 cas actifs sont dénombrés sur le territoire.

Une augmentation des hospitalisations peut réellement impacter la capacité à offrir des soins en Abitibi-Témiscamingue puisqu'elle pourrait mener au délestage de certains services.

« Le niveau critique est difficile à évaluer. Il y a plusieurs facteurs qui y contribuent, que ce soit le nombre de personnes duquel on doit prendre soin, le nombre d'hospitalisations, les places qu'on a directement dans l'environnement physique et le personnel qui est présent. Planifier notre organisation de service et la reprise des activités, en ne sachant pas combien de personnes on aura à hospitaliser ou à prendre soin en lien avec la COVID-19, il est là le défi. » - Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

En janvier, avec certains délestages d'activités, le CISSS régional a été capable d'accueillir jusqu'à 44 personnes hospitalisées.