Le nombre de cas actifs au Témiscamingue grimpe à 67

Les chiffres sont en constante croissance au Témiscamingue, là où il y a une éclosion majeure de coronavirus qui évolue de jour en jour.

En l'espace de quelques jours seulement, le nombre de cas a grimpé de 38 à 67. Dans la dernière journée seulement, 17 nouveaux cas ont été recensés au Témiscamingue.

Il y a énormément de dépistage qui se fait ces jours-ci, alors que le CISSS-AT tente de mieux cerner l'endroit et le nombre de cas sur le territoire.

Plus de la moitié des personnes infectées sont des enfants de moins de 12 ans pour qui la vaccination sera accessible dans la région seulement à compter du 27 novembre, aux dernières nouvelles.

Plus les acteurs politiques et la Santé publique ont les informations exactes, plus les mesures nécessaires pour contrôler la propagation seront précises et efficaces.

Déjà, les activités non essentielles devraient être annulées, des classes et écoles sont fermées et le port du masque est obligatoire dans les établissements scolaires toujours ouverts.

Claire Bolduc lance comme message à la population de ne pas paniquer, alors que la situation n'est pas à un point catastrophique.

« Cela étant, bien entendu qu'on attend la vaccination des enfants d'âge scolaire avec impatience. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel au Québec, il faut le dire. C'est tout de même la première fois que ça nous affecte chez nous. La réaction des gens est exemplaire. On a une superbe collaboration de tout le monde. » - Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue

Au total dans la région, on dénombre 91 cas actifs de COVID-19. Deux personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.