Le nombre de cas de COVID-19 actifs est en baisse

16 nouveaux cas de COVID-19 sont recensés en Abitibi-Témiscamingue. Ça porte à 371 le nombre de citoyens infectés dans cette quatrième vague.

Au Témiscamingue, là où une éclosion majeure est active, 88 cas sont actifs. On dénombre actuellement trois hospitalisations dans la région.

« On voit que tranquillement, le nombre de cas actifs est à la baisse. Au début de la semaine, on a commencé à avoir moins de dix cas par jour. Dans les deux derniers jours, ça a encore monté. On n'a pas réussi à garder une diminution constante, donc on doit continuer d'être vigilant. »

- Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique