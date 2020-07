Le parc canin de Rouyn-Noranda ouvre ses portes

Quatre ans après la relance du projet, le parc canin de Rouyn-Noranda est enfin accessible.

Le site situé sur la rue Cardinal Bégin Est est prêt à accueillir ses premières bêtes depuis un bon moment déjà, mais l'Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda (APCRN) n'avait toujours pas le feu vert du gouvernement afin d'inaugurer officiellement ses installations.

Samuel Deschênes, Bell Média - Le parc à chiens de Rouyn-Noranda sera prêt à accueillir ses premières bêtes lorsque le gouvernement donnera l'autorisation.

Ouvert depuis samedi, ce parc canin évalué à environ 250 000$ a déjà séduit ses premiers clients.

« Samedi, on avait plusieurs micropuces de prêtes pour les nouveaux adhérents. On les a pratiquement toutes passées. On est quasiment une quarantaine ou cinquantaine de membres en une journée. Notre objectif était d'avoir au moins 100 membres cette année, mais je pense qu'on est en bonne voie de pouvoir l'atteindre. »

-Katy Vachon, responsable des communications pour l'Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda