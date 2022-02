Le parc des Clubs de Ville-Marie se refait une beauté

La cure de rajeunissement du parc des Clubs de Ville-Marie est entamée.

Des sommes sont réservées pour le renouvellement de certains jeux et l'aménagement d'une zone pour personnes âgées.

Dans les derniers mois, des modules qui dataient depuis plusieurs années ont été retirés. C'était devenu un enjeu de sécurité pour les enfants.

Afin de procéder aux différents travaux, le parc des Clubs est actuellement fermé, jusqu'à cet été. Cependant, le produit final pourrait être livré dans quelques années seulement.

« Au lieu d'être un projet à court terme, ce sera davantage un projet à long terme. Est-ce que ça prendra un sept ou huit ans pour pouvoir arriver à compléter le tout? On sait que des projets comme ça prennent plus qu'une année ou deux. On doit être honnête. On a aussi des investissements à faire ailleurs. »

- Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie