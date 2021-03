Le Phoenix l'emporte en prolongation

Les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont pas réussi à freiner leur séquence de défaites, mais ramassent tout de même un point au passage.

Le Phoenix de Sherbrooke l'emporte 3-2 en prolongation pour infliger un 5e revers consécutif aux Rouynorandiens.

Les buts des Huskies ont été inscrits par Oleksii Myklukha (2e) et la recrue Donovan Arsenault (5e). L'entraîneur-chef de la meute, Mario Pouliot, est satisfait de la performance offerte par ses jeunes joueurs ce soir.

« C'est important pour nous que tout le monde joue de la bonne façon, y compris nos jeunes joueurs. Ce sont des choses qui te donnent du momentum et plus que tu en as, ça te donne de la confiance. C'est finir des mises en échec par exemple. Ce qu'on demande à nos joueurs, lorsqu'ils reviennent au banc, c'est d'avoir eu un impact positif lors de leur présence sur la glace. Pour plusieurs de nos jeunes joueurs, c'est ce qu'on a eu ce soir. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies