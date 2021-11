Le photographe Mathieu Dupuis veut redonner au suivant

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pourrait devenir mieux outillé pour soutenir la réussite scolaire. L'établissement s'associe avec le photographe Mathieu Dupuis.

Reconnu à l'international, Mathieu Dupuis réalisera un troisième livre portant sur les particularités identitaires de l'Abitibi-Témiscamingue et tous les fonds récoltés seront remis au Cégep pour appuyer les élèves atteints de la santé physique et/ou mentale et ceux en situation financière précaire.

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue crée le Fonds Mathieu Dupuis

Jeune, le parcours scolaire de Mathieu Dupuis s'est terminé lorsqu'il a décroché, notamment en raison de problèmes de santé et d'anxiété. Aujourd'hui détenteur d'une attestation d'études collégiales (AEC), Mathieu Dupuis veut redonner au suivant.

« C'est un juste retour des choses de donner à ma région natale. Dans ce cas-ci, on est au-delà des intérêts personnels. On est vraiment à aider la relève. La pénurie de main-d'oeuvre bat son plein aussi. C'est d'avoir une main-d'oeuvre qualifiée qui vient de chez nous. Même s'il y a un peu d'eau dans le gaz au décollage, ça ne veut pas dire que la fusée va s'écraser. Dans mon cas, ça a été très difficile, mais quand on met le doigt sur sa passion, par la suite, les choses deviennent déjà plus faciles. »

- Mathieu Dupuis, photographe professionnel