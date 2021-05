Le Poisson Volant débarque à Rouyn-Noranda

Pour un deuxième été consécutif, les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue pourront se vanter d'avoir assisté à des spectacles en temps de pandémie.

Le Festival de musique émergente (FME) crée à Rouyn-Noranda le Poissont Volant, une toute nouvelle scène extérieure qui prendra place sur la presqu'ïle du lac Osisko. Ce projet se veut une Guinguette chez Edmund 2.0, un succès lors de la saison estivale de 2019.

Gracieuseté - Ce à quoi ressemblerait le site du Poissant Volant.

Comme l'édition de 2020, tout est pensé pour assurer une expérience sécuritaire aux festivaliers dans un contexte de pandémie mondiale. Les gens auront des places attitrées qui respecteront la distanciation sociale, comme l'an dernier.

« Je crois que ce n'est pas aussi attractif qu'un festival. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des gens de l'extérieur qui planifie venir, mais c'est à leur risque et péril. On va faire respecter les directives. Si [quelqu'un] d'une zone rouge ou d'une zone orange n'a pas le droit de venir en zone jaune, il va se faire barrer à l'entrée. On est très prudent. Rien n'est laissé au hasard. » - Magali Monderie-Larouche, directrice générale du FME

Le site comprendra 250 places. Une trentaine d'artistes, dont Alaclair Ensemble, Koriass et Clay and Friends sont attendus entre le 24 juin et le 5 septembre.

Gracieuseté - La vue du site depuis la scène.