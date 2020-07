Le port du masque profitable dans une région froide

La Santé publique estime que l'obligation du port du masque est bénéfique pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la région sait l'apport et les avantages que peut amener le masque et il est un des nombreux outils utilisés pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Même s'il n'est pas le moyen privilégier par le domaine de la santé, il demeure très utile où il n'y a pas de distanciation physique comme dans les plus petits commerces.

À compter de ce samedi, le port d'un couvre-visage sera obligatoire dans tous les lieux publics fermés. C'est une bonne chose, estime une médecin-conseil en Santé publique de la région, même si on ne recense aucun cas actif en Abitibi-Témiscamingue.

« Je vous donne un exemple en lien avec la situation régionale actuelle. Ici aussi, nous avons des endroits touristiques. Si les touristes voient qu'on ne porte pas le masque parce qu'on dit que notre région est froide, les gens qui arrivent des zones chaudes vont eux aussi ne pas porter le masque. Il y aura donc une transmission lorsqu'on est dans une situation rapproché. Il faut commencer à le porter pour développer de bonnes habitudes qui vont nous protéger. » -Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique

Dre Sobanjo aurait toutefois préféré que le port du masque soit sur une base volontaire et au lieu d'être obligatoire.