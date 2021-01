Le premier trio des Foreurs fait la différence

Les Foreurs de Val-d'Or ont eu raison des Olympiques de Gatineau 3-2 en tirs de barrage, à Chicoutimi.

Ça a été plus difficile qu'anticipé pour le vert et or, mais le premier trio composé de Samuel Poulin, Nathan Légaré et Jakob Pelletier, a sonné la charge offensivement, permettant à Val-d'Or de l'emporter. Dans ce match, les trois vedettes totalisent six points.

« Sans dire qu'ils généraient des chances de marquer à toues leurs présences, tu voyais que c'est trois joueurs intelligents. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ce soir. La plus belle leçon de ce soir, c'est qu'il n'y aura jamais de victoire facile dans le hockey. C'est une game de momentum. On l'a vue encore ce soir, le momentum vire tellement vite d'un côté ou de l'autre. On répète toujours que l'adversité permet de développer le caractère. » - Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs

C'est Justin Robidas qui a tranché le débat en fusillade.

Les deux équipes se mesureront de nouveau demain, toujours à Chicoutimi.