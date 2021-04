Le procès d'Yves Barrette fixé en septembre

Le procès d'Yves Barrette s'amorcera le 27 septembre, à Ville-Marie.

L'homme de 61 ans est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort en opérant de la machinerie agricole. En 2017, le petit fils de l'accusé a perdu la vie à Saint-Bruno-de-Guigues après avoir été enseveli dans une remorque à grains.

D'ici là, il reste un seul débat entre les avocats sur un témoignage d'un expert. C'est prévu pour le 6 et 7 mai. Le procès se tiendra sur une période de trois semaines et devant juge et jury.

En ne tenant pas compte de la pandémie, les délais quant à l'«arrêt Jordan», qui consiste à juger dans un délai raisonnable un accusé, sont problématiques, alors qu'ils sont fixés au 30 avril.