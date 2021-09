Le projet de regrouper le centre du Témiscamingue sur pause

L'idée d'un regroupement de quatre municipalités du centre du Témiscamingue est présentement sur pause.

En juillet dernier, Duhamel-Ouest, Lorrainville, Ville-Marie et Fabre ont adopté une résolution demandant au gouvernement du Québec de réaliser une étude sur les possibilités d'un tel regroupement.

Cependant, Duhamel-Ouest juge qu'avec le déclenchement des élections municipales, il vaut mieux suspendre le dossier.

Son administration a donc pris l'initiative d'adopter une seconde résolution afin de mettre sur la glace le projet et par le fait même empêcher le ministère des Affaires municipales et de l'Habititation (MAMH) d'entamer son étude.

« Avant que cette démarche-là soit entreprise, Duhamel-Ouest aimerait qu'il y ait des échanges entre les conseils municipaux concernés et que toute la démarche soit reportée après les élections. Ce n'est pas un non à l'étude. Après les élections, on veut bien sûr reprendre les échanges pour qu'on puisse enfin réaliser cette étude. »

- Réal Couture, co-porte-parole du comité pour le regroupement centre du Témiscamingue