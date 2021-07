Le projet-pilote pour quatre-roues devient réalité à Arntfield

La Ville de Rouyn-Noranda autorise pour de bon la circulation de quatre-roues sur une voie publique, dans le quartier Arntfield. Les amateurs de quads pourront désormais emprunter à tout moment la rue Provencher.

Le projet était sous forme de projet-pilote en 2020, puisqu'une inquiétude quant à la vitesse et le bruit des véhicules tout-terrain tourmentait plusieurs résidents.

« L'important dans un projet-pilote est d'ajuster quelques petites choses. Il y a eu des choses à ajuster. Une entente est à signer avec le club pour permettre les quads, mais aussi permettre à d'autres usagers de circuler dans les chemins forestiers. C'est important. On est venu à une entente satisfaisante et donc ce n'est plus un projet-pilote. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda