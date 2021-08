Sous forme de projet-pilote depuis 2016 en Abitibi-Témiscamingue, le projet Rabaska passe au prochain niveau. Il sera appliqué en continu, dès maintenant, grâce à une contribution financière du Secrétariat à la condition féminine du Québec.

Une initiative du Service d'aide, de traitement et d'apprentissage social (SATAS), Rabaska consiste à prévenir les homicides conjugaux et intrafamiliaux, notamment en réunissant des acteurs du milieu. Leur mission est d'intervenir plus rapidement lors d'une situation à haut risque dans l'espoir de sauver des vies.

Le gouvernement du Québec avait promis un plan d'action, à la suite de nombreux féminicides survenus sur le territoire provincial depuis le début de l'année 2021.

« Le projet est déjà bien implanté en région, mais il était porté à bout de bras par différentes organisations et partenaires du projet. Il y a eu un appel de projets du gouvernement du Québec qui nous a permis de déposer un projet pour avoir une aide financière sur trois ans afin de permettre une meilleure implantation du projet. » - Anne-Renée Jacob, nouvellement directrice de Rabaska

En 2019, Rabaska a contribué à la prévention de 24 passages à l'acte violent. Les données ne sont toujours pas disponibles pour l'an 2020.

Lors de son premier mandat, Anne-Renée Jacob réalisera un portrait de la situation régionale en matière de violence conjugale. La nouvelle directrice poursuivra également le travail amorcé auprès des communautés autochtones de la région.