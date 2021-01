Le quatrième dossier judiciaire de Daniel Laframboise en délibéré

L'enquête préliminaire dans le quatrième dossier judiciaire de Daniel Laframboise s'est terminée plus tôt que prévu au Palais de justice de Rouyn-Noranda. Cette étape, qui sert à vérifier s'il y a suffisamment de preuves contre l'accusé pour justifier un procès, devait au préalable se tenir sur trois jours.

Après avoir entendu tous les éléments de preuves, un témoignage ainsi que les plaidoiries des avocats en une journée et demie seulement, le juge Thierry Potvin a indiqué mettre la cause en délibéré. Le tribunal se prononcera donc en avril à savoir si le Rouynorandien sera cité ou non à procès.

Sur une période de 13 ans, entre 2005 et 2018, Daniel Laframboise, 52 ans, aurait employé la violence ou des menaces pour induire une personne à lui «trouver des filles». Il est aussi accusé de harcèlement et de s'être frauduleusement fait passer pour une personne morte ou vivante.

Rappelons qu'en octobre dernier, Daniel Laframboise a renoncé à l'enquête préliminaire dans ses trois autres dossiers où il est entre autres accusé d'agressions sexuelles et de séquestration.