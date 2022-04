Le Québec fin prêt pour des engins miniers hybrides et électriques

L'industrie minière est fin prête à entreprendre une transition vers l'implantation d'engins miniers hybrides et électriques.

L'Institut national des mines, dans un nouvel ouvrage sur le sujet réalisé en 2021, remarque que cette technologie plus verte est peu répandue au Québec, mais sa présence va s'accroitre rapidement dans les prochaines années. C'est à compter de 2030, selon les minières sondées, que la province entreprendra se tournant.

Toutefois, des mines ont déjà intégré dans leur pratique des engins hybrides et électriques. La nouvelle mine Odyssey du Partenariat Canadian Malartic est l'une des premières sociétés à avoir effectué ce virage au Québec.

« Notre équipe s'est toujours fixé comme objectif d'être à l'avant-plan des évolutions technologiques dans l'industrie minière. On parle par exemple d'un réseau de télécommunication LTE sous terrain, la téléopération des équipements, mais aussi de la création et l'utilisation d'une flotte d'équipements électriques. Ceci s'est rapidement concrétisé avec l'acquisition d'une première boulonneuse entièrement électrique. Ce n'est que le début, alors que plus d'une dizaine d'équipements électriques devraient s'ajouter en cours d'année. »

- Patrick Mercier, directeur général