Le Québec se hisse au 6e rang du classement Fraser

L'Association minière du Québec (AMQ) jubile avec les récents résultats de l'enquête annuelle de l'Institut Fraser.

Après une désastreuse 18e position en 2020, le Québec se classe 6e au monde cette année quant à l'attractivité des juridictions minières.

Au pays, seule la Saskatchewan, qui complète le podium mondial, devance le Québec.

« L'an passé, on a vu notre rang. On est passé du 4e au 18e rang mondial. C'est l'indice de confiance des investisseurs envers notre territoire, donc notre juridiction. On sait que cette dégringolade était due à beaucoup d'incertitudes, majoritairement quand on parlait de la réglementation environnementale. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ