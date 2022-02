Le recours aux travailleurs étrangers serait simplifié

Le recours aux travailleurs étrangers temporaires pourrait enfin être facilité. Ottawa et Québec auraient conclu une entente menant à la mise en oeuvre d'un projet-pilote qui accélérerait et simplifierait les procédures administratives.

Les employeurs de certains secteurs économiques pourront embaucher jusqu'à 20% de leur main-d'oeuvre via ce Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Depuis deux ans maintenant, recourir aux travailleurs étrangers a été très difficile, entre autres lors de la fermeture des frontières canadiennes.

Lorsqu'ils atterrissaient finalement au pays, ils ne pouvaient que travailler à partir de la 15e journée puisqu'ils devaient se soumettre à une panoplie de tests de dépistage.

Ajoutons à ces obstacles des ratés informatiques chez Service Canada en novembre dernier, alors qu'il y avait des délais dans l'obtention d'un numéro d'étude d'impact, document primordial pour se procurer un permis de travail.

« On s'entend, la réserve de main-d'oeuvre locale est à son plus bas historiquement. C'est absolument fondamental pour la survie économique de faciliter les processus d'immigration et d'augmenter le cota. »

- Charles Lavergne, président de la Chambre de commerce Témis-Accord