Le Refuge Pageau va actualiser son site

Le Refuge Pageau d'Amos va se moderniser. L'attrait touristique lance un projet de développement de plus d'un million de dollars, sur deux volets et sur deux ans.

Il va d'abord y avoir optimisation des aménagements, puis bonification de l'offre touristique. Les habitats des petits mammifères et des oiseaux seront refaits et des bâtiments seront repensés pour mieux prendre des soins des animaux et des visiteurs.

Ça permet du même coup de répondre à une nouvelle réglementation du ministère de la Faune, qui demande que les animaux en réhabilitation n'aient pas de contact visuel avec les visiteurs.

Par ailleurs, la technologie et le contenu numérique vont faire leur entrée au Refuge, pour honorer Louise et Michel Pageau, les fondateurs du Refuge.

« Ce sont des gens qui étaient d'une générosité extraordinaire, tant au niveau de ce qu'ils ont fait pour les animaux et ce qu'ils ont fait pour le tourisme dans notre région. Ce sont des gens qui ont toujours accueilli tout le monde à bras ouverts. On veut pouvoir continuer de le faire et d'éduquer les gens, en passant par eux tout en honorant leur mémoire. » - Félix Offroy, directeur du Refuge Pageau

Finalement, une plateforme de parrainage est mise sur pied pour aider le Refuge. En échange d'un montant, vous pourrez parrainer un animal.

https://www.refugepageau.ca/campagne-financement