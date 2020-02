Le Réseau québécois de villes et villages en santé fusionne

Le Réseau québécois de villes et villages en santé et le Carrefour action municipale et famille s'unissent. Cette décision s'explique par le fait que les deux organismes avaient les mêmes bailleurs de fonds.

Il faut retourner en 1987 à Rouyn-Noranda pour voir la naissance de Villes et villages en santé, alors mis sur pied par le Dr Réal Lacombe. Il s'était inspiré des États-Unis. Le reste de la province a décidé de suivre ce modèle l'année suivant afin de créer un réseau québécois.

Cette fusion n'affecte pas Villes et villages en santé de Rouyn-Noranda comme l'explique la conseillère municipale, Sylvie Turgeon.