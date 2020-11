Le service de livraison Doordash s'implante dans la région

Un tout nouveau service de livraison voit le jour en Abitibi-Témiscamingue. Vous pourrez, depuis le confort de votre foyer, et ce, dès aujourd'hui, vous faire livrer vos repas préférés grâce à Doordash.

Présent pour le moment à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, Doordash embauchera des citoyens de la région qui agiront à titre de livreur afin de récupérer les commandes en restaurant avant de livrer à domicile.

Le propriétaire et directeur général des restaurants Subway en Abitibi, Frederick Bolduc, a enclenché le processus en septembre question de bonifier l'offre de services à ses clients. La bannière Subway recommande d'ailleurs depuis longtemps à ces franchisés ce modèle de livraison par un tiers.

« On a vu pendant la première vague de la pandémie qu'on n'avait pas un bon modèle d'affaires qui pouvait nous aider en période de crise. On l'a essayé nous-même, d'offrir un service de livraison, et c'était très compliqué à gérer. Si c'est une livraison par un tiers qui prend toute la gestion, pour nous, ça facilite le processus. » - Frederick Bolduc, franchisé des restaurants Subway en Abitibi

Cette plateforme permet également aux clients de suivre la livraison en temps réel.

Toutefois, Frederick Bolduc avait des inquiétudes quant aux potentiels livreurs. Contrairement aux grands centres, le bassin de population pour trouver des citoyens intéressés est largement plus faible.

« Doordash m'a répondu qu'il y avait suffisamment de livreurs pour être en mesure d'offrir le lancement aujourd'hui. Sinon, ils auraient retardé ce lancement. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir le plus de restaurants possible sur la plateforme pour être en mesure de mieux rémunérer leurs livreurs. Plus il va y avoir de restaurants, plus il va y avoir de frais de livraison. Ils seront donc en mesure d'offrir des salaires compétitifs. » - Frederick Bolduc

Frédérick Bolduc travaille présentement à étaler les tentacules de Doordash à La Sarre et Amos.