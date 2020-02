Le Syndicat de l'enseignement régional craint le bâillon

Le Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) est inquiet. Il craint que le gouvernement utilise à nouveau le bâillon comme il l'a fait pour adopter le projet de loi 40, mais cette fois lors des négociations en vue d'un nouveau contrat de travail pour les professeurs.

Selon le Syndicat, le changement de gouvernance scolaire sous bâillon a permis au monde de l'éducation de voir le vrai visage du premier ministre François Legault et du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

« On doit vous avouer que nous sommes relativement inquiets de l'avenir de nos négociations. Lorsqu'on voit notre ministre de l'Éducation décider de passer un projet de loi sous bâillons tel que le projet de loi 40, on se pose la question s'il ne procède pas ainsi dans nos négociations. On n’est pas mal fâché de sa façon de faire. »

-Hélène Lambert, pésidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue