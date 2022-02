Le système de santé toujours mis à rude épreuve par la COVID-19

La cinquième vague de coronavirus se fait toujours sentir dans les établissements de santé en Abitibi-Témiscamingue.

Entre 200 et 250 employés, dont des médecins, sont absents au quotidien parce qu'ils sont infectés ou en isolement préventif. La Santé publique qualifie ces absences comme étant la situation la plus préoccupante à l'heure actuelle.

Malgré tout, le niveau de délestage demeure à trois. Les offres de services urgents ou semi-urgents et les rendez-vous électifs sont donc toujours maintenus, mais non sans aisance.

« C'est une transmission qui est vraiment importante. Il y a un impact actuellement au sein de notre région et on en est bien conscient. Dans la période des Fêtes, on avait environ 150 absences chaque jour. On a eu une petite diminution du nombre dans les dernières semaines, mais dans la dernière semaine, on a réellement vu une augmentation du nombre de personnes absentes dans notre organisation. C'est avec beaucoup d'efforts des équipes en place, dont plusieurs quarts de travail en double et du temps supplémentaire réalisé, qu'on s'assure de maintenir notre offre de services. »

- Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue