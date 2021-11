Le Témiscamingue attend son complexe aquatique pour 2023

Après Amos, Senneterre et bientôt Rouyn-Noranda, le Témiscamingue pourrait à son tour avoir une nouvelle piscine municipale dans les prochaines années.

Le Complexe des Eaux profondes (CEP), organisme qui pilote le dossier, octroie deux contrats à des ingénieurs et architectes qui analyseront la future infrastructure aquatique. C'est obligatoire avant de déposer un projet dans un programme ministériel, qu'il soit québécois ou canadien.

« Ce qu'on entend présentement, ça se pourrait bien qu'un programme soit ouvert à l'hiver ou au printemps 2022. Dans le meilleur des mondes, si effectivement on a tout de suite la subvention en 2022, on peut espérer qu'en 2023 on va aller en appel d'offres et que la construction va commencer. Fin 2023 ou 2024, on pourrait peut-être espérer nager dans notre piscine. »

- Nathalie Cardinal, présidente du Complexe des Eaux profondes