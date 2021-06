Le Témiscamingue lance Routes du terroir, une carte interactive

La MRC de Témiscamingue vient une fois de plus démontrer que l'agriculture est l'un de ses pôles d'excellence.

L'organisation lance une carte interactive intitulée Routes du terroir. Son objectif est de mettre de l'avant les attraits agroalimentaires et agricoles du Témiscamingue.

« Chaque fois qu'une initiative vise à promouvoir l'achat local et rapprocher les producteurs et les consommateurs, c'est tout le temps bon pour les producteurs et les consommateurs. C'est bon aussi pour nos économies locales et la prospérité de notre secteur alimentaire. »

Cet outil numérique vient inviter la population régionale à redécouvrir le territoire témiscamien, mais il convie aussi les gens au-delà des frontières à apercevoir le Témiscamingue sous son vrai jour.

« On s'est donné un pôle d'excellence sur les agricultures innovantes. C'est majeur pour nous, ce pôle d'excellence là. On positionne le Témiscamingue sur l'échiquier québécois pour qu'on sache bien où on est, qui on est et ce qu'on produit chez nous. »

- Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue