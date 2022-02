Le Témiscamingue lance sa Politique d'accueil des nouveaux résidents

Le Témiscamingue est en pleine croissance démographique. Dans la dernière année, 143 personnes ont décidé d'élire le Témiscamingue comme nouvelle terre d'accueil, selon le bilan de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

C'est trois fois plus que l'année 2019-2020. Ce n'est pas tout, puisque pour une deuxième année de suite, le bilan migratoire du Témiscamingue est lui aussi positif.

Ces constats tombent à point, avec le lancement officiel aujourd'hui de la Politique d'accueil et d'établissement durable des nouveaux résidents au Témiscamingue, documentation qui comprend notamment quatre grandes orientations. C'est en 2019 qu'a débuté l'élaboration d'une stratégie d'attraction.

« Un plan d'action sera bientôt présenté au conseil de la MRC de Témiscamingue pour approbation. Ce plan d'action permettra d'agir en fonction des besoins des citoyens témiscamiens de toutes nationalités. »

- Martine Audet, agente de développement en accueil et rétention à la MRC de Témiscamingue

« Pourquoi ai-je choisi l'Abitibi-Témiscamingue plutôt qu'une autre région? C'est à cause des grands espaces et de la chaleur humaine. Vous n'êtes même pas encore arrivé que déjà il y a des personnes qui vous accompagnent dans votre projet et qui vous présentent la région. C'est là que vous vous dites que vous n'êtes pas lâché dans la nature, mais que vous êtes accompagnés. »

- Roselyne Koa Ndzana, récemment témiscamienne