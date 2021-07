Le Thunder Boxing Club verra le jour à Val-d'Or

Un nouveau club de boxe ouvrira ses portes dans les prochains jours à Val-d'Or.

Fort de ses 12 ans d'expérience comme boxeur, Tommy Langlois, propriétaire du futur Thunder Boxing Club, veut revigorer l'image de ce sport qui a perdu de son lustre dans les dernières années autant sur la scène régionale et provinciale qu'à l'internationale.

Capture d'écran Facebook - Le logo du futur Thunder Boxing Club de Val-d'Or.

En semaine, des sessions privées et des cours pour les juniors seront notamment offerts par sept entraîneurs, dans un local situé sur la 6e rue.

« C'est surtout le fait que la boxe est morte dans la région. On veut ramener la boxe, la relancer et révolutionner le sport en Abitibi. On veut montrer aux Montréalais qu'on est capable de les chauffer en Abitibi-Témiscamingue. »

- Tommy Langlois, champion des Jeux du Québec en 2013 et 2e meilleur boxeur au Canada, en 2015 et 2017, dans la catégorie des poids légers