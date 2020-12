Le titre de joueur du mois va à Justin Ducharme

L'attaquant des Foreurs Justin Ducharme est élu joueur du mois dans la LHJMQ. Celui qui porte le «C» sur son chandail en l'absence de Jakob Pelletier a inscrit 11 buts en 9 matchs en novembre, dont deux tours du chapeau.

Toujours chez le vert et or, le défenseur Maxence Guénette et le gardien William Blackburn ont pour leur part reçu une mention honorable dans la catégorie défenseur du mois et recrue du mois respectivement.

Dany Germain, Foreurs de Val-d'Or - William Blackburn des Foreurs

Même son de cloche pour le cerbère Samuel Richard des Huskies, dans la catégorie gardien du mois. Il a été coiffé au fil d'arrivée par Olivier Adam de l'Armada de Blainville-Boisbriand.