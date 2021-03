Le Tour de l'Abitibi déplacé en 2022

Pour une deuxième année consécutive, la COVID-19 a raison du Tour de l'Abitibi.

La 52e édition, qui devait se tenir à Rouyn-Noranda du 12 au 18 juillet, est annulée. Le Tour de la relève est lui aussi reporté à l'été prochain.

Pour prendre cette décision, la direction a tenu compte des mesures sanitaires, du niveau de risque et du soutien financier.

« On ne veut pas que le Tour de l'Abitibi devienne un foyer d'éclosion, par respect pour la population et nos partenaires. Il y a des frais liés à la mise en place de cliniques de dépistages. On nous parle de protocoles rigoureux de nettoyage et de désinfection. Ça touche tous les lieux partagés par les athlètes. Ça va loin. On pense aux voitures qu'on doit désinfecter s'il y a un changement de chauffeur. On a le Tour de la relève qui emprunte les véhicules du Tour de l'Abitibi. On trouvait que c'était trop demandé à nos bénévoles. »

- Suzanne Fortin, présidente du conseil d'administration du Tour de l'Abitibi