Le tourisme international, prochain défi de Tourisme A-T

Après plus d'un an d'attente, Tourisme Abitibi-Témiscamingue retrouvera dans un peu moins de trois semaines des touristes américains qui seront doublement vaccinés.

Ottawa a donné le feu vert à la réouverture des frontières canadiennes avec les États-Unis, dès le 9 août. Le tourisme international quant à lui reprendra dès le 7 septembre.

Dans les derniers mois, nombreux sont les défis qu'ont dû surmonter Tourisme Abitibi-Témiscamingue ainsi que les entreprises touristiques régionales.

Le prochain défi, sans doute le plus important jusqu'ici, sera cette fois de raviver la flamme entre l'offre touristique régionale et les voyageurs du monde entier.

« Quand on a commencé l'année 2019, on était sur une lancée au niveau national, international et sur le territoire de l'Amérique. On parlait de nous comme une option envisageable pour les touristes. [La pandémie] est venue freiner notre lancée, mais je suis confiant pour l'avenir. »

- Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue