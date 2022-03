Le vert et or a le dernier mot en tirs de barrage

Les Foreurs ont le sens du spectacle ces temps-ci. Ils ont offert toute une prestation devant leurs partisans, l'emportant 6 à 5 en fusillade contre les Voltigeurs de Drummondville.

Après 11 secondes seulement de jeu, Drummondville a ouvert la marque en début de match. Jérémy Michel et David Doucet ont assuré la réplique, une dizaine de minutes plus tard, avant de voir les Voltigeurs se forger une avance de deux buts.

Comme ils le font depuis plusieurs matchs maintenant, les Foreurs sont évidemment revenus de l'arrière, égalisant la marque, grâce aux filets de Landon Miron et Kale McCallum.

Au troisième vingt, Kale McCallum a inscrit son deuxième filet de la soirée chez le vert et or, alors que les deux adversaires se sont échangés chacun un seul but.

C'est à nouveau Kale McCallum, avec ce qui théoriquement est son troisième du match, mais qui ne sera pas comptabilisé comme un tour du chapeau, qui a tranché le débat en tirs de barrage.

Le vert et or affrontera vendredi le Drakkar de Baie-Comeau. La rencontre est toujours présentée à 19h.