Le vert et or s'impose contre l'Armada

Les Foreurs de Val-d'Or remportent un duel au sommet à Shawinigan. Ils l'emportent 3-2 en prolongation face à l'Armada de Blainville-Boisbriand.

C'est Samuel Poulin qui a tranché le débat avec son 5e filet de la saison, un deuxième dans l'uniforme vert et or. Justin Robidas (9e) et Jakob Pelletier (5e) ont aussi trouvé le fond du filet chez les Valdoriens.

« C'est un match qui a été âprement disputé. J'ai aimé notre première et notre troisième, mais pas notre deuxième. On a mal géré la rondelle. Des fois, je pense que les gars essayaient d'inventer des lignes de passe alors qu'il n’en avait pas. En troisième, on a mieux placé la rondelle en fond de territoire ce qui nous a permis d'établir notre échec avant et d'avoir plus de temps de possession en zone offensive. On a joué un bon 40 minutes. Notre prochain challenge est de jouer un bon 60 minutes. » - Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs

Demain, les Foreurs affronteront de nouveau Blainville-Boisbriand, à 19h. Pour ce match, le pilote du vert et or estime qu'il faut améliorer l'avantage numérique qui n'a pas fait mouche ce soir en quatre occasions. Selon lui, il faut trouver une façon d'être plus efficace pour générer des chances de marquer.