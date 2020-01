Le Vol du Colibri travaille sans relâche pour devenir un CPE

Le Vol du Colibri à Rouyn-Noranda poursuit ses moyens de pression dans le but de devenir un Centre de la Petite Enfance (CPE). Plusieurs acteurs du milieu dont des employés, des parents et le conseil municipal font front commun dans cette cause. Ils envoient des lettres au cabinet du ministère de la Famille. Une pétition devrait également être lancée.

Le gouvernement Legault prévoit transformer certaines garderies non subventionnées en établissements subventionnés.

Cependant, l'organisme aimerait que Québec élargisse l'appel de projets pour donner l'opportunité à certaines garderies de devenir des CPE. On ignore pour le moment s'il y aura des changements à Rouyn-Noranda et si le projet du Vol du Colibri sera retenu.

« Ce sont des processus qui sont lents. C'est difficile de retenir le personnel lorsqu'on n’est pas capable d'offrir les mêmes conditions de travail que les CPE. On veut se réseauter. On veut pouvoir offrir la même qualité aux enfants de Rouyn-Noranda. Ça devient urgent et c'est sur le haut de notre pile. » -France Caouette, coordonnatrice générale chez le Vol du Colibri

L'organisme a déposé son projet au ministère en octobre.