Legault Métal renaîtra de ses cendres à La Sarre

Le litige entre Legault Métal, une division d'ArcelorMittal, et les résidents à proximité de l'entreprise semble être maintenant chose du passé à La Sarre.

L'édifice renaîtra de ses cendres, alors que la construction de certaines infrastructures est amorcée. Bien des citoyens ne souhaitaient pas la reconstruction de Legault Métal.

Le voisinage ne portait pas dans son coeur l'entreprise qui recycle des métaux depuis 50 ans puisqu'elle polluait visuellement et dérangeait avec ses bruyantes opérations. Selon le maire Yves Dubé, il fallait simplement trouver une façon d'assurer le bon voisinage afin d'assurer la reconstruction.

« On a fait affaire avec des firmes privées en communications pour monter un bon plan de match et rencontrer les citoyens pour l'acceptabilité sociale. On a vraiment mis des efforts en temps et en argent parce que c'est une entreprise dont on a besoin sur le territoire. Il n'était pas question de baisser les bras. Il y avait un gros litige. C'était la distance entre les maisons et du chemin. Maintenant, ils seront vraiment reculés dans la cour arrière. »

- Yves Dubé, maire de La Sarre