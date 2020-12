Légère hausse de taxes à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda augmentera le compte de taxes de ses citoyens de 1,35% pour 2021.

Pour une résidence moyenne de 243 000$, ça représente une hausse d'environ 35$. C'est contraire à Malartic et Senneterre qui ont décidé de geler les taxes.

« Si on avait pu sans mettre en péril certains projets ou investissements, on aurait fait un gel de taxe. Les citoyens parlent des infrastructures et des routes. Il y a des besoins. Pour y répondre, on n’avait pas le choix d'aller à un minimum d'augmentation. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda