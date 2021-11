Leighton Carruthers s’occupe des Foreurs

Les Huskies remportent la première tranche de la guerre de la 117 à la maison.

Rouyn-Noranda a le dessus sur les Foreurs de Val-d’Or, 6 à 3, grâce entre autres à deux buts de Leighton Carruthers.

Fidèles à l’habitude, les partisans auront été servis avec du jeu rapide et robuste entre les deux rivaux abitibiens.

Les deux formations se sont échangées des buts tout le match, avant que la meute inscrive le filet victorieux lors d’une attaque à cinq en milieu de troisième période.

L’attaquant des Huskies, Jordan Côté, a marqué dans la victoire.

« On n'aime pas les Foreurs et on veut les battre. Il n'y a pas un gars dans le vestiaire qui les aime. C'est l'une des plus grandes rivalités au Québec. Tous les gars sont au courant et on a tous travaillé dans le même sens pour gagner cette partie-là. » - Jordan Côté

Dans la défaite, les Foreurs peuvent en soutirer du positif. Cependant, l’histoire de la rencontre aurait pu être totalement différente si le vert et or avait lui aussi capitalisé en avantage numérique et s’il avait obtenu un peu plus de chance, ayant frappé à trois reprises la tige.

Jason Desruisseaux est un attaquant du vert et or qui a lui aussi trouvé le fond du filet dans ce match.

« C'est plate, perdre une game qui est était serrée tout au long du match. On va arriver prêt, demain. Les bounces n'étaient pas de notre côté, ils étaient de leur côté. Je ne suis pas inquiet qu'on aille capitaliser la prochaine fois. » - Jason Desruisseaux

Les deux formations en reviendront aux hostilités demain, cette fois à Val-d’Or.