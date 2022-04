Les adolescents retrouveront leurs chambres

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue va finalement relocaliser les adolescents du Centre jeunesse La Maison de Rouyn-Noranda vers leur unité principale demain.

En conférence de presse, l'organisation a expliqué cette décision de convertir à la suite d'un dégât d'eau le gymnase en unité de vie temporaire où les jeunes dormaient dans des chambres contenant un simple matelas cloué au sol, sans ameublements ni porte.

Selon Donald Vallières, directeur de la protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue, d'autres options ont été envisagées, dont la possibilité de relocaliser ces ados dans des camps de vacances, dont à Rémigny, des hôtels et dans les résidences du Cégep.

L'organisation explique également que les jeunes ont dû rester pendant plus de neuf mois dans le gymnase en raison de délais lors de la réparation de l'unité principale, notamment au niveau de la disponibilité de la main-d'oeuvre et la livraison des matériaux.

« Au moment du sinistre, évidemment l'ensemble du comité de direction a été mis au fait de la mesure mise en place de façon temporaire pour assurer la sécurité des jeunes en sachant toutefois que ce n'était vraiment pas l'idéal. On a exploré l'ensemble des alternatives possibles pour être sûr de les installer dans le milieu qui correspond le mieux à leurs besoins. Personne n'a souhaité devoir maintenir cette installation pendant autant de mois. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

« La question qu'on pourrait tous se poser, est-ce qu'on aurait pu par exemple installer des lits plus complets. Encore là, je vous ramène à la question comportementale de nos adolescents. Si on installe des bases de lit, on s'embarque dans quelque chose au niveau de la sécurité. Est-ce que la base de lit peut être démantelée? Avec la situation qu'on avait, on a vraiment fait les efforts qu'il fallait à ce niveau sans mettre en péril la sécurité des adolescents et des intervenants. »

- Donald Vallières, directeur de la protection de la jeunesse