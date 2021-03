Les adultes inspireront les élèves à bouger

Action réussite fait appel aux adultes cette année dans le cadre de sa campagne de sensibilisation Bouge Donc!

Avec la pandémie qui bat toujours son plein, l'activité physique a été délaissée par la population régionale, spécifiquement chez les jeunes.

Les adultes sont donc invités à agir comme modèle en se filmer l'instant de quelques minutes où ils pratiquent une activité ou un sport afin d'inciter les jeunes à bouger. Ces capsules seront par la suite envoyées dans les écoles pour inspirer les élèves et qu'ils puissent à leur tour faire de l'activité physique.

C'est de façon humoristique que la campagne 2021 de Bouge Donc! a été lancée par Action réussite :

« Bonjour Témiscabitibiens. Je m'adresse à vous aujourd'hui à propos d'un sujet très sérieux qui nous inquiète au plus haut point. La région fait face à une grave épidémie et là, je ne parle pas de COVID-19. Nos projections nous indiquent que plusieurs milieux seront touchés. Les entreprises, les organismes et les équipes sportives. Nous devons contrôler la transmission. Tout le monde doit faire sa part. »