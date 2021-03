Les agriculteurs veulent que la gestion de l'offre soit protégée

Des agriculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Outaouais, des Laurentides et du Saguenay-Lac-Saint-Jean font front commun pour que le projet de loi C-216 soit adopté à Ottawa.

Ce projet de loi vise à ce que la gestion de l'offre soit protégée. Selon les entrepreneurs agricoles, il est primordial que l'agriculture soit retirée de toute négociation politique.

« L'agriculture, c'est la base de toutes les sociétés. Lorsque ça s'effondre, tout s'effondre. Nous mettre en compétition les agriculteurs ensemble à travers le monde, c'est une honte. On devrait sortir l'agriculture de toute négociation internationale. Si on est dépendant de la Chine pour des crayons à bille, ce n'est pas trop grave. Quand on est dépendant de la Chine pour manger, on commence à ne plus être un pays, à ne plus être autonome. »

- Carl Bouchard, agriculteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean