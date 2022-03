Les ambulanciers en grève la semaine prochaine

Dans une semaine jour pour jour, les paramédics en Abitibi-Témiscamingue seront en grève. Leur convention collective est échue depuis mars 2020.

Les membres ont plusieurs revendications, dont une augmentation salariale et l'abolition des horaires de faction toujours en vigueur à Ville-Marie, Malartic et Amos. Les ambulanciers doivent demeurer disponibles tous les jours de la semaine pendant 24h.

Au lieu d'attendre les appels dans leur véhicule d'urgence, ils demeurent plutôt dans leur domicile ce qui peut avoir pour effet de rallonger jusqu'à 10 minutes le temps d'intervention. Ce délai peut faire toute la différence lorsque vient le temps de sauver une vie.

« Pour l'instant, on sent qu'il n'y a aucune ouverture. On souhaite que ça se règle. On est conscient que ça ne peut pas se faire en claquant des doigts parce qu'évidemment, ça va demander une augmentation de la main-d'oeuvre. On espère que 2022 soit la bonne année. On est conscient que ça va demander un plan à moyen terme. C'est possible qu'un contrat de travail soit signé sans que les horaires soient abolis, mais honnêtement, c'est certain que ça va peser lourd dans la balance. »

- Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec - CSN