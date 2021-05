Les arts anicinabe dans les soins de santé

Différents organismes s'unissent pour faire entrer les arts et la culture des anicinabe dans les soins de santé en Abitibi-Témiscamingue.

Le projet Odeimen, pour fraise, se veut une continuité de la tragédie entourant la mort de Joyce Echaquan, décès qui a réveillé l'urgence de travailler en collaboration avec le système de santé.

Des artistes des Premières Nations vont donc créer des oeuvres pour les établissements du CISSS à travers la région. Les instigateurs du projet estiment que le renforcement de l'identité et de la fierté autochtones passe par l'art et la culture.

L'ancien Grand chef du Conseil algonquin du Québec, Richard Kistabish, estime que d'obtenir l'accessibilité sociale est un travail immense et exigeant.

« Reconnaitre notre existence, c'est déjà un gros pas. C'est mieux que l'ignorance. C'est l'ignorance qui a engendré les affaires qui sont arrivées à Joyce. On ne connait absolument rien de nous, de notre histoire et de notre culture. Tout ce que vous avez appris, c'est que les Indiens sont des paresseux, des tueurs et des gens qui ne veulent rien savoir du développement. C'est totalement faux! »

- Richard Kistabish, président de l'organisme culturel Minwashin