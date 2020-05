Les campings pourront rouvrir à compter du 1er juin

Les campings, marinas et pourvoiries pourront rouvrir partout au Québec à compter de lundi prochain. La location de chalets sera également possible, à l'extérieur du Grand Montréal et de la MRC de Joliette.

Une seule famille à la fois, dont les membres résident à la même adresse, sera toutefois permise.

Aussi, il faudra une pause de 24h entre deux locations pour les chalets de 5 personnes et plus.

Les déplacements entre régions ne sont toujours pas recommandés, mais sont désormais autorisés.

Les Montréalais qui voudraient prendre leurs vacances en région devront donc respecter certaines restrictions.

On écoute la ministre du Tourisme, Caroline Proulx...

«On vous demande de faire vos emplettes avant de partir et de ne pas vous arrêter en chemin. On ouvre l'hébergement, ça implique qu'il y aura des déplacements. On est dans industrie qui vie de déplacements.» -Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Par la suite, Québec lance une formation accélérée pour ajouter 10 000 préposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé. Le programme de trois mois sera payé et commencera dès juin.

En attendant les recrues, le gouvernement Legault demande à l'armée de prolonger sa mission jusqu'à la mi-septembre.

« 760$ par semaine pendant les trois mois de la formation et ensuite, 940$ par semaine pour commencer. C'est le bas de l'échelle, donc 49 000$ par année. Je pense que c'est une bonne proposition. » -François Legault, premier ministre du Québec

Avec la relance économique, les gens auront de moins en moins besoin de la Prestation canadienne d'urgence. Justin Trudeau a laissé entendre aujourd'hui que la PCU n'était pas là pour rester.

« Ça va être important de bien mettre fin, de façon raisonnable et responsable, aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leur revenu et c'est ce qu'on a fait. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Finalement, le bilan régional de coronavirus demeure inchangé avec 165 cas.