Les candidats néo-démocrates se font attendre dans la région

Les élections sont fraîchement lancées et pourtant, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh n’a toujours pas de candidats dans la région.

C'est bon pour les deux circonscriptions, soit Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et Abitibi-Témiscamingue.

Steve Corriveau, candidat conservateur dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et William Legault-Lacasse, candidat libéral dans Abitibi-Témiscamingue, ont une pensée pour les électeurs.

« Ce n'est jamais bon pour la démocratie lorsqu'un des quatre partis nationaux n'a pas de candidats. Les gens méritent d'avoir le plus d'options possible. Lorsque tu as moins de candidats, parfois, tu te rabats sur un parti. »

- Steve Corriveau, candidat conservateur

« C'est décevant. En démocratie, on doit débattre du plus d'idées possible. La population est clairement privée d'un certain discours. »

- William Legault-Lacasse, candidat libéral