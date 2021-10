Les Cataractes blanchissent les Huskies

Les Huskies n'ont pas été en mesure de trouver une solution pour déjouer le gardien des Cataractes de Shawinigan, Charles-Antoine Lavallée.

La meute s'incline 5 à 0. Il s'agit d'une deuxième défaite en autant de rencontres pour la meute, lors de son premier voyage de la saison.

« C'était un match difficile défensivement. On leur a donné des bonnes chances de marquer entre autres sur l'avantage numérique. Ils ont capitalisé. On n'a jamais lâché. C'est une bonne chose. On a beaucoup travaillé fort. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies