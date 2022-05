Les Cataractes mettent fin à la saison de la meute

La saison des Huskies se termine de façon crève-coeur. Les Cataractes de Shawinigan remportent le troisième match 3 à 2 en prolongation et balayent du même coup la série.

Fidèle à sa culture, la meute a tout de même vendu chèrement sa peau, revenant de l'arrière 2 à 0 pour forcer la tenue d'une prolongation.

Ultimement, c'est le défenseur des Cataractes Angus Booth qui a profité d'un retour de lancer pour déjouer Samuel Richard et ainsi clore le débat et la série.

Cette défaite met un terme à la carrière junior de l'attaquant et capitaine des Huskies, Mathieu Gagnon.

« La série aurait pu tourner de l'autre côté facilement dans les deux derniers matchs. On était là. On était littéralement à un but dans les deux derniers matchs. On s'est bien battu. C'est sûr que j'aurais aimé que ça finisse autrement, mais avec le temps, je vais être fier de ce qu'on a accompli en tant qu'équipe cette année, de notre progression comme jeune équipe et de ce que moi j'ai fait aussi dans ma carrière. C'est dur présentement. Je suis très déçu que ça se finisse. »

- Mathieu Gagnon, attaquant de 20 ans et capitaine des Huskies

« On a vu beaucoup de choses positives. C'est vraiment décevant de perdre comme ça chez nous. Pour moi, j'ai commencé il y a trois ans avec [Mathieu] Gagnon, [Samuel] Régis et [Samuel] Richard. Je n'ai pas pensé que ça allait faire aussi mal que ça. Il y a beaucoup d'émotions ce soir, c'est clair. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies