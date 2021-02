Les enfants sont épargnés par la grippe, le rhume et la gastro

Les enfants sont moins malades durant cette crise sanitaire comparativement aux hivers précédents.

Les différentes garderies rouynorandiennes, questionnées par Énergie, s'entendent pour dire que chez les tout petits, les rhumes, gastros et grippes ont presque tous disparu.

C'est notamment dû au fait que les enfants malades n'ont pas l'autorisation d'aller à la garderie et aux nombreuses mesures sanitaires, dont le lavage des mains.

« C'est beaucoup plus facile pour les éducatrices et ça fait en sorte aussi qu'elles-mêmes sont moins malades. Souvent, l'éducatrice finit par être touchée aussi, donc c'est vraiment reposant. Cela dit, c'est beaucoup de travail pour avoir moins de maladies à la garderie. Les jouets, draps, matelas et tables sont désinfectés. Il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait. »

- Alexandra Pichette, coordonnatrice adjointe au Vol du Colibri à Rouyn-Noranda