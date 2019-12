Les entreprises regardent à Ville-Marie pour trouver des plombiers

Les entreprises de plomberies en Abitibi-Témiscamingue peuvent se compter chanceuses. Plusieurs d'entre elles pourront recruter de la main-d'oeuvre au Témiscamingue prochainement alors que d'autres commerçants dans des secteurs différents sont désespérément à la recherche d'employés.

C'est possible grâce à un partenariat entre le Centre Frère-Moffet de Ville-Marie et le CFP de la Baie-James qui détient la carte de l'enseignement professionnel en Plomberie et chauffage.

Les 16 étudiants inscrits à cette première cohorte devront apprendre le métier durant 14 mois avant de percer le marché de travail.

« Le taux de placement de 100%, je ne peux pas le garantir. Ça va dépendre des individus. Je peux vous dire une chose, nous avons pratiquement fait le tour des grosses entreprises qui font de la plomberie et chauffage dans la région et je peux vous dire que tous les entrepreneurs étaient extrêmement enthousiastes. Ils disaient évidemment avoir des postes à combler. »

-Marie Luce Bergeron, directrice du Centre Frère-Moffet

De son côté, Jonathan Sévigny souhaite simplement que cette formation puisse perdurer au fil des ans.

« Il y a eu plusieurs essais pour ce genre de formation. Il y a eu un cours à Lebel-sur-Quévillon et il s'est éteint à la longue parce qu'il manquait d'inscriptions. Il y en a aussi eu un à Rouyn-Noranda. Lui a fermé après un an parce qu'il y avait eu trop d'échecs, je crois. Oui, le fait d'en partir un autre peut toujours aider à trouver des employés. » -Jonathan Sévigny, gérant de Plomberie D Sévigny Inc à Val-d'Or

Le Centre Frère-Moffet aimerait pouvoir offrir la formation chaque année. Toutefois, l'organisation à un plan B si le nombre d'inscriptions venait à baisser éventuellement. Le programme pourrait être offert uniquement aux deux ans.